PSG : Ce milieu à 25 ME est dispo, Paris fonce au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Cela va maintenant faire un an, et deux mercatos de suite, que le Paris Saint-Germain courtise Julian Weigl.

Milieu de terrain du Borussia Dortmund au profil très apprécié par Thomas Tuchel, l’international allemand n’est toujours pas un titulaire aux yeux de Lucien Favre en cette fin de saison. Et cette fois, le Paris Saint-Germain compte bien en profiter pour l’attirer dans ses filets lors du prochain mercato estival, annonce France Football. « Frustré de jouer aussi peu, il a compris que le coach Lucien Favre ne compte pas en faire un titulaire dans les prochains mois », explique le média avant de poursuivre.

« De quoi attiser de nouveau la convoitise du club parisien, d’autant que, cette fois, après l’avoir retenu, Dortmund serait disposé à le lâcher pour 25 ME ». Autant dire qu’à ce prix-là, le Paris Saint-Germain ne réfléchira sans doute pas longtemps. Surtout quand on sait que le champion de France en titre n’a pas hésité à lâcher plus de 45 ME pour enrôler Leandro Paredes en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, cet hiver. Reste maintenant à voir si un accord tripartite sera trouvé mais à priori, plus aucun obstacle ne semble se dresser sur la route de Nasser Al-Khelaïfi.