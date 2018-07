PSG : Ce journaliste demande à Nkunku de fuir le PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Buteur avec le PSG contre Arsenal ce week-end (5-1), Christopher Nkunku figure dans les plans de Thomas Tuchel en vue de la saison prochaine, selon L’Equipe. Mais le titi parisien a-t-il intérêt à rester dans un effectif de stars ? Chroniqueur pour RMC, François Manardo est persuadé que le milieu du PSG serait « titulaire dans les 19 autres équipes de Ligue 1 ». Néanmoins, il doit impérativement fuir la féroce concurrence du PSG pour s’épanouir pleinement.

« Christopher Nkunku ? On verra dans quatre mois s’il va continuer à jouer. C’est un joueur certes intéressant qui pourrait être titulaire dans les 19 autres clubs de Ligue 1 mais à Paris… Il n’a aucune chance d’être titulaire quand on regarde la richesse de l’effectif parisien. Son objectif doit être de grapiller du temps de jeu lors des turnovers. Il mérite d’être plus vu et je pense qu’il doit être prêté pour ça ! » a expliqué le journaliste, qui n’imagine pas Christopher Nkunku griller Adrien Rabiot, Marco Verratti et les autres milieux relayeurs du PSG la saison prochaine. Reste à savoir ce que le joueur, qui était notamment courtisé par Angers, décidera pour son avenir.