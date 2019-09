PSG : Ce joueur se fout du monde, Pierre Ménès demande son départ

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain, qui possédait des statistiques assez affolantes à domicile en championnat, est tombé de très haut avec une défaite à domicile face à une équipe de Reims qui a crânement tenté sa chance, et a eu bien raison au final. Les très nombreuses absences côté parisien expliquent en grande partie ce résultat qui empêche le club de la capitale de prendre le large au classement. Si le PSG reste leader, ce sont les joueurs habituellement remplaçants qui ont perdu une bonne occasion de marquer des points. Et pour certains, c’est la catastrophe. C’est le cas de Layvin Kurzawa, perdu totalement, et surtout de Leandro Paredes. L’Argentin n’a rien apporté, a manqué de précision dans ses passes, a fait semblant de défendre et a trottiné pendant tout le match. De quoi mettre en furie Pierre Ménès.

« Alors il y en a qui se demandaient depuis le début de la saison pourquoi Paredes ne jouait pas, j’espère qu’ils ont vu : parce qu’il joue en marchant. Le mec marche. Si cela ne l’intéresse pas de jouer au PSG, autant qu’il aille voir ailleurs », a pesté le consultant de Canal+, à qui il est difficile de donner tort tant l’ancien du Zénith est hors du coup, et ce depuis son premier jour au PSG.