PSG : Ce joueur parisien qui déprime au Mondial

Dans : PSG, Mondial 2018.

Club français largement le mieux représenté en Coupe du monde, le PSG a bon espoir d’avoir la saison prochaine un champion du monde dans ses rangs.

Entre ses joueurs français, brésiliens, allemands, belges, uruguayens et argentins, le rêve est possible. Forcément, tous ne sont pas titulaires, et certains le vivent assez mal. C’est le cas de Marquinhos, qui ne joue pas avec le Brésil et s’est fait passer devant par Thiago Silva, son coéquipier du PSG. Comme Le Parisien l’explique ce mardi, l’ancien de la Roma a du mal à encaisser le choc, sachant qu’en plus le Brésil ne devrait pas faire tourner à l’occasion de son dernier match contre la Serbie.

« Marquinhos, qui paye une saison moins aboutie au PSG et le retour au premier plan de Thiago Silva, donne le change aux entraînements, mais les sourires sont plus rares. Signe de sa frustration, il refuse systématiquement de s’exprimer après les matchs, lui d’ordinaire si prompt à débriefer. Le Brésil n’étant pas encore qualifié, Tite n’a nullement l’intention de faire tourner pour le troisième match et il devrait une fois de plus faire confiance à Fagner à droite face à la Serbie. Et si Danilo se remet de sa blessure à la hanche ces prochains jours, il n’est pas certain que Marquinhos quitte souvent le banc des remplaçants pendant ce Mondial », explique ainsi le quotidien francilien, pour qui Marquinhos pourrait bien faire une Coupe du monde à zéro minute de temps de jeu. Cela fait partie des risques dans une sélection aussi riche que le Brésil.