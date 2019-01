PSG : Ce joueur de Pontivy sait comment faire mal aux Parisiens

Dans : PSG, Coupe, Coupe de France.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain se rendra en Bretagne pour y affronter le GSI Pontivy en 32es de finale de la Coupe de France. Une rencontre évidemment très attendue par le club de National 3, qui ne se fait guère d’illusions contre l’épouvantail parisien. Néanmoins, hors de question pour Fabrice Péru, joueur de Pontivy qui a déjà affronté Paris en 2012 avec Locminé, de se présenter en victime. Il promet notamment aux hommes de Thomas Tuchel de leur marcher dessus. Tremble, grand Paris…

« Je pensais déjà avoir joué le match de ma vie contre le PSG. Si je n’ai pas les mêmes jambes, je vais essayer de ressortir le même match. Je vais me préparer différemment, je relativise plus de les jouer une seconde fois. Je ne rentrerai pas sur le terrain pour les regarder. Les respecter, c’est être tendre. C’est plutôt dans le sens de leur marcher dessus qu’il faudra les affronter ! Il ne faut rien laisser au hasard, rien du tout. Dans la communication, le placement, la technique : nous devrons être prêts et précis dans tout, et hausser notre niveau de jeu. On sait qu’ils ne seront pas au mieux inconsciemment, c’est pourquoi cela peut peut-être nous permettre de rivaliser sur ce match » a expliqué à Pontivy-Journal le joueur, déterminé à réaliser le match de sa vie dimanche en Coupe de France. Et ainsi entrer dans la légende en éliminant le PSG de Neymar et de Kylian Mbappé.