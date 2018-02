PSG : Ce joueur de L1 qui s’est retenu de défoncer Neymar

Dans : PSG, Ligue 1, Rennes.

Perforateur des défenses de Ligue 1, Neymar s’est beaucoup amusé avec le Stade Rennais ces dernières semaines.

Mais dans le dernier match, en Coupe de la Ligue, le Brésilien n’a toutefois pas été ménagé, avec quelques duels rugueux. Notamment avec Hamari Traoré, qui a été victime d’un geste pas vraiment glorieux de la part de l’ancien barcelonais. Victime d’une faute de son adversaire, le Rennais avait vu Neymar s’approcher et lui tendre la main pour l’aider à se relever, avant que l’attaquant parisien ne retire sa main au dernier moment. Pas super classe, même si cela avait beaucoup fait rire Neymar. Les choses ne sont pas allés plus loin, mais le défenseur des « Rouges et Noirs » avoue que sa réaction aurait pu être bien différente.

« J’aurais pu faire un scandale, j’aurais pu lui rentrer dedans puis prendre un carton rouge et aggraver mon cas. Le match terminé, je suis rentré au vestiaire, j’avais oublié. Si j’étais quelqu’un de méchant et mauvais je ne lui aurais pas tendu la main, je me serais relevé tout seul. C’est mon côté trop gentil qui est ressorti. Je ne me prends pas la tête. Je voulais tout donner pour que l’équipe se qualifie en finale. Le geste de Neymar, je ne l’ai pas calculé », a livré l’international malien, qui n’en a pas tenu rigueur à son adversaire, puisqu’il y a de toutes façons de grandes chances de terminer perdant au jeu de la provocation avec un joueur comme Neymar.