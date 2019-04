PSG : Ce joueur a pris 25 ME en trois mois, Nasser Al-Khelaïfi peut rager

Dans : PSG, Mercato.

Club formateur par excellence, l’Ajax Amsterdam se prépare à perdre de nombreux éléments décisifs de son incroyable campagne de Ligue des Champions.

De Jong est déjà parti au Barça, De Ligt devrait suivre, et c’est ainsi pour la moitié de l’effectif du club néerlandais. Parmi les joueurs moins cotés mais tout aussi précieux, on retrouve Donny Van de Beek. Polyvalent, précis et très actif, le milieu de terrain a aussi su tirer son épingle du jeu, avec notamment un splendide but face à la Juventus Turin en Ligue des Champions. De quoi mettre la lumière sur un joueur jusqu’à présent moins en vue. Et cela pourrait finir par coûter cher au PSG.

Le club de la capitale suit en effet depuis quelques temps déjà le milieu de 22 ans, qui voit sa cote grimper en flèche. L’hiver dernier, le club de la capitale française avait failli rafler la mise, proposant même un prêt avec option d’achat de 25 ME, sans parvenir à boucler l’opération en raison de la réticence de l’Ajax. Et Nasser Al-Khelaïfi peut s’en mordre les doigts, car L’Equipe affirme que le PSG essaye toujours de faire venir le Néerlandais, mais que son prix fait peur aux dirigeants. En effet, c’est la somme de 50 ME qui est désormais nécessaire pour avoir l’accord de l’Ajax Amsterdam de vendre Van de Beek, sous contrat jusqu’en juin 2022 et qui a de grandes chances de trouver preneur s’il continue sur sa lancée.