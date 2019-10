PSG : Ce joker au salaire XXL rêve de prolonger à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Depuis plusieurs semaines, Julian Draxler est sur le flanc au Paris Saint-Germain. Touché à la voute plantaire, l’international allemand est néanmoins sur le chemin du retour. En effet, son grand retour à la compétition devrait intervenir en fin de semaine à l’occasion du déplacement du PSG sur la pelouse de Dijon. Mais cette saison, la concurrence est rude et pour l’ancien de Schalke 04, il va être très difficile de se faire une place, que cela soit dans la ligne d’attaque ou au sein du milieu de terrain.

Une situation qui ne désespère cependant pas complètement l’Allemand de 26 ans. En effet, Le Parisien révèle en ce milieu de semaine que l’objectif de Julian Draxler est de convaincre Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi de prolonger son contrat au plus vite. Pour rappel, le milieu de terrain francilien est lié au champion de France en titre jusqu’en juin 2021. Mais depuis plusieurs mois, ses prestations sont clairement insuffisantes. Autrement dit, il faudra que Julian Draxler se réveille et enchaîne les bonnes performances pour convaincre l’état-major du PSG de lui proposer un nouveau contrat. D’autant que son salaire, estimé à près de 600.000 euros bruts par mois, est conséquent pour un joueur de rotation.