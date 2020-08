PSG : Ce jeune a une excellente raison de lâcher Paris

Dans : PSG.

Il y a deux jours, le Stade de Reims a officialisé la signature de Martin Adeline en provenance du Paris Saint-Germain.

Après avoir perdu Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, c’est un troisième joueur sur lequel Paris comptait qui a quitté son club formateur cet été. Martin Adeline avait pourtant une offre de contrat professionnel de la part du PSG. Mais dans une interview accordée à France Football, le jeune milieu offensif de 16 ans a évoqué les raisons de son choix. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le nouveau joueur professionnel du Stade de Reims avait une très bonne raison de ne pas dire « oui » à son club formateur…

« Cela fait quatre ans que j’étais en internat au PSG, tout se passait bien. Et puis, il y a cet événement qui est venu tout chambouler. Pendant le confinement, ma mère a eu les résultats de prises de sang qu’elle venait de faire, et ça n’était pas bon. Elle a un gros problème de santé. Et la santé de ma maman, c’est plus important que le foot. (…) Tout arrêter ? Non, je ne me suis jamais posé la question. Je rêve toujours d’être footballeur. Même si je quitte le PSG, je ne renonce en rien à mon ambition de jouer au haut-niveau. C’est pour cela que j’ai choisi Reims, cela me permet de continuer dans un club qui est en train de redevenir un grand club, avec des installations super modernes, tout en étant proche de ma maman. Je souhaitais absolument me rapprocher d’elle, c’est elle qui m’a élevé, seule. Là, j’aurai cette proximité. On est d’Epernay » a fait savoir l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Une déclaration qui aura au moins le mérite de ne pas le mettre dans la même catégorie que Tanguy Kouassi ou Adil Aouchiche à l’avenir.