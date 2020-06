PSG : Ce domaine 2.0 où Mbappé ne lâche rien

Dans : PSG.

Passé à la vitesse de l’éclair de grand espoir à star internationale, Kylian Mbappé possède l’image d’un jeune homme qui parvient à garder un maximum la tête sur les épaules.

Bien évidemment, il a commis ou va faire des erreurs dans sa carrière et sa vie, mais l’attaquant du Paris Saint-Germain possède tout de même une sérénité et une approche médiatique déboussolante pour quelqu’un de son age. Bien entouré par ses parents et ses conseillers, le champion du monde 2018 sait écouter les avis extérieurs pour son avenir, ses contrats, ses publicités et ses partenariats. Mais il y a une chose sur laquelle Kylian Mbappé ne transige pas : sa présence sur les réseaux sociaux. Le Parisien a mené l’enquête, et le natif de Paris ne laisse absolument personne parler pour lui sur Twitter ou autres.

A l’heure où Neymar possède une agence de communication à sa botte pour publier ses messages avec des mots, un décor et un timing choisis, Kylian Mbappé tient absolument à garder la main sur sa propre communication. Et ce n’est pas pour faire quelques billets en plus. Le joueur du PSG s’interdit ainsi tout post sponsorisé et n’ouvre jamais la porte aux publicitaires dans ce créneau. S’il a pris la parole pour avoir quelques mots en faveur d’un jeune enfant malade décédé récemment avec qui il avait sympathisé, s’il a évoqué son émotion devant les incendies en Australie ou la mort de George Floyd aux Etats-Unis, Mbappé réagit à l’actualité comme tout un chacun. La sortie d’un silence pendant le confinement, où l’international français, dont la famille a été touchée par le Covid-19, s’est fait extrêmement discret pendant de longues semaines. Sa parole se fait rare, car Kylian Mbappé a bien compris le danger des réseaux sociaux également, où il y a parfois plus à perdre qu’à gagner avec une communication à outrance.