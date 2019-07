PSG : Ce dirigeant parisien est chaud pour vendre Neymar

Dans : PSG, Mercato.

« Je pense que si un joueur veut partir, à la fin il trouvera toujours un moyen de s’en aller. Et c’est mieux comme ça, sinon le club garde quelqu'un qui n’a pas envie… ». Sans citer explicitement Neymar, Marco Verratti a reconnu que le Paris Saint-Germain n’était peut-être pas tant en position de force que cela pour conserver son numéro 10. Le Brésilien a demandé à partir, comme l’a révélé Leonardo lors de sa prise de fonction. Depuis, aucune offre concrète du FC Barcelone, qui tente de placer des joueurs dans l’échange, mais se heurte à la fermeté de l’Emir du Qatar, qui veut absolument récupérer un gros montant en cash pour ne pas perdre la face.

Toutefois, en interne, un dirigeant tente de faire comprendre que le départ de Neymar serait mieux pour tout le monde, et sans trop tarder. Il s’agit de Leonardo, persuadé en raison de son expérience dans le monde du football, que le transfert va finir par se faire et qu’il vaut mieux éclaircir la situation le plus tôt possible. C’est l’avis qu’aurait transmis le champion du monde 1994 à ses dirigeants selon Sport, persuadé que Leonardo est à l’origine de la baisse des exigences du PSG, puisque le club francilien ne réclame désormais plus que 180 ME pour laisser filer l’ancien prodige de Santos. Après, il reste au Barça de faire un gros effort, car même ces 180 ME demandés semblent à l’heure actuelle hors de portée du club catalan.