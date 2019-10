PSG : Ce départ laisse un goût amer à Pierre Ménès

Dans : PSG, Ligue 1, Serie A.

La saison dernière, c’est Thiago Motta qui officiait au poste d’entraîneur des U19 au Paris Saint-Germain.

Un bon moyen d’apprendre le métier pour l’ancien international italien du PSG, qui faisait profiter de sa colossale expérience aux jeunes du club de la capitale. Mais suite à un désaccord avec Antero Henrique en fin de saison, l’ex-milieu du Barça a pris ses clics et ses clacs. Il y a quelques jours, le Genoa a annoncé la venue de Thiago Motta, lequel découvre donc le rôle d’entraîneur dans une équipe professionnelle. Et cela a plutôt bien commencé avec une victoire 3-1 sur Brescia et un triple coaching gagnant.

Pour Pierre Ménès, cela ne fait aucun doute : le Paris Saint-Germain va regretter le départ de celui qu’il considère publiquement comme son ami. « Je sais que les jeunes du PSG qu’il a entrainés pendant un an l’adoraient et qu’ils ont beaucoup progressé. Malheureusement, il avait de gros problèmes avec Antero Henrique et quand Leonardo est arrivé, c’était trop tard pour changer la donne. C’est mon ami. J’espère qu’il fera une belle carrière. Une aussi belle carrière que celle de joueur, ce serait déjà très bien » a confié dans une vidéo pour Canal Plus Pierre Ménès au sujet de Thiago Motta, qui l’avait beaucoup soutenu durant sa maladie. Visiblement, les deux hommes ont gardé des liens très forts...