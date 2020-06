PSG : Ce coup de Trafalgar évité pour la C1, Paris souffle

Dans : PSG.

L’été promet d’être mouvementé au PSG, où cinq joueurs arrivent en fin de contrat : Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Choupo-Moting.

Le club francilien a d’ores et déjà pris la décision de ne prolonger aucun de ces joueurs, ce qui signifie que Leonardo doit se préparer à un recrutement massif afin de combler tant de départs simultanés. Toutefois, une question brûlante va rapidement se poser, celle des prolongations de deux mois afin de disputer les finales de coupe (PSG-OL et PSG-ASSE en Coupe de la Ligue et en Coupe de France) et la fin de la Ligue des Champions, probablement sous la forme d’un « Final 8 » à Lisbonne.

Le doute est notamment permis concernant Edinson Cavani, extrêmement courtisé et dont le prochain club pourrait exiger qu’il ne dispute pas la fin de la saison avec le PSG. Mais selon les échos du Parisien, il y a peu de risque que le PSG soit privé de son Matador uruguayen pour la fin de la saison 2019-2020. « Le simple fait que ces joueurs décident de rempiler jusqu'à la fin de la saison – alors que rien ne les y oblige – devrait suffire à renseigner leur degré de motivation. Même si le contexte sera très particulier, difficile de douter de l'engagement de joueurs dont l'état d'esprit a rarement posé problème alors que la Ligue des champions représente un fantastique défi à relever » explique le quotidien francilien, pour qui le PSG devrait donc pouvoir compter sur Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Eric-Maxim Choupo-Moting pour la fin de sa saison sportive. Une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel…