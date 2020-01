PSG : Ce contre-pied parfait au mercato, Draxler en rêve

Dans : PSG.

Blessé en début de saison, Julian Draxler est de nouveau très utilisé par Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain ces dernières semaines.

Mercredi soir, l’international allemand était titulaire sur la pelouse du Stade de Reims en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Remplacé dès la mi-temps, il n’a pas brillé, loin de là avec un nombre incalculable de pertes de balle en première période, ce qui lui a valu de nombreuses critiques de la part des observateurs et des supporters parisiens. Mais à en croire les informations de L’Equipe, Julian Draxler ne désespère pas pour autant. La preuve, il affiche en interne le souhait toujours plus fort de signer un nouveau bail à Paris.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, l’ancien de Schalke 04 souhaite s’inscrire dans la durée à Paris, lui qui a rejoint la capitale française en janvier 2017. En interne, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne partagent évidemment pas cet emballement de la part de Julian Draxler au vu des prestations décevantes de ce dernier. En revanche, l’état-major du PSG n’a jamais eu l’intention de vendre l’Allemand durant le mercato hivernal, sa polyvalence au milieu de terrain et en attaque étant précieuse pour Thomas Tuchel. S’il souhaite convaincre un homme aussi pragmatique que Leonardo de le prolonger, Julian Draxler devra en revanche montrer beaucoup plus sur le terrain. Car sa performance désastreuse à Reims nourrit de réelles inquiétudes au Paris Saint-Germain…