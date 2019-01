PSG : Cazarre soutient Neymar et défonce Strasbourg, ça pique

Dans : PSG, RCSA, Ligue 1.

« Il y a des moments où quand tu dépasses les bornes, il faut assumer. Assumer, parfois, c'est prendre quelques coups. Je comprends que mes joueurs en aient marre de voir des joueurs qui cherchent à les chambrer ». La semaine dernière après PSG-Strasbourg, l’entraîneur alsacien Thiery Laurey tenait des propos un brin provocateurs à l’encontre de Neymar, blessé durant cette rencontre et qui ratera les prochaines semaines de compétition. Un discours qui a évidemment été largement critiqué, et qui a inspiré Julien Cazarre pour sa dernière chronique dans France Football. Et ça ne surprendra personne, le journaliste de Canal Plus a défendu Neymar à 100 % et a vivement critiqué les propos de Thiery Laurey. Avec ironie, comme souvent.

« Merci Thierry Laurey d’avoir dit tout haut ce que la Ligue 1 pense tout haut. Il l’a bien mérité ce petit branleur, il n’avait qu’à pas faire des grigris. En Ligue 1, on tacle, on balance devant, on court les yeux fermés et on frappe comme un sourd en espérant que ce soit dévié par Kerbrat dans son propre but… C’est ça, la Ligue 1 ! Si t’as envie de jouer au foot, y a des endroits pour ça, ça s’appelle la Liga. En plus t’y étais, t’étais pas bien là-bas ? Tu viens nous saouler alors qu’on n’avait rien demandé » a confié Julien Cazarre, qui a bien du mal à digérer la blessure de Neymar, lequel sera absent contre Manchester United en Ligue des Champions.