PSG : Cavani victime de Neymar et Mbappé, ce qu'il en pense vraiment

Dans : PSG, Ligue 1.

La MCN du Paris Saint-Germain pourrait très bien se transformer en MN dans les semaines à venir.

Thomas Tuchel semble de plus en plus tenté par l’idée de renforcer son milieu de terrain et de laisser Neymar et Mbappé se débrouiller devant. La victime se nommerait alors Edinson Cavani, le meilleur buteur de l’histoire du Paris SG, le joueur adulé par les supporters pour son exemplarité et sa combativité et l’attaquant souvent capable de trouver la faille dans les grands matchs. Mais son profil ne colle pas aux stars parisiennes, alors que son nom est de plus en plus souvent murmuré à Naples, pour un retour au bercail. Mais pour Luis Fernandez, interrogé dans France Football, Edinson Cavani n’a clairement pas ce genre de problèmes en tête, lui qui préfère se concentrer sur le jeu et ne voit clairement pas Neymar et Mbappé comme des concurrents, mais plutôt des aides.

« Edi n’entre pas dans ce jeu. Je discute régulièrement avec lui. J’aime le joueur, l’homme, j’aime sa personnalité. Il est très attachant. C’est un combattant, un gros caractère. Il a la “garra”, comme on dit en Uruguay. Ça surprendrait moins s’il était milieu défensif, mais il est avant-centre et le débat autour de Neymar, de Mbappé, de lui, ce n’est pas le sien. Il sait qu’il a besoin d’eux, il sait qu’il n’est jamais aussi efficace qu’en additionnant ces forces. Il m’a dit un jour qu’il ne regardait jamais l’assiette du voisin parce que s’il commençait à loucher dessus, il perdrait sa force. Edi est un maillon de la chaîne. Il a besoin de tous les autres. Et c’est pour cette raison qu’il est respecté de tous ses coéquipiers », a livré le consultant de bein Sports, persuadé que tout ce beau monde peut s’entendre parfaitement pour le bien du Paris Saint-Germain.