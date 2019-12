PSG : Cavani vendu cet hiver, Paris ne trouvera aucun pigeon

Dans : PSG.

Le 1er janvier prochain, le mercato hivernal ouvrira officiellement ses portes. Un marché des transferts au cours duquel le Paris Saint-Germain devrait être assez calme…

Néanmoins, le club de la capitale va devoir gérer le dossier Edinson Cavani en janvier. Car le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain sera en fin de contrat en juin prochain, et il est évident que Leonardo ne dira pas non à une vente cet hiver, même contre une faible indemnité de transfert, afin de rentabiliser une dernière fois le Matador. La piste menant à l’Atlético de Madrid a longtemps été évoquée mais à priori, les Colchoneros ne fonceront pas sur Cavani au mois de janvier. D’après un agent interrogé par Le Parisien, aucun club ne mettra d’ailleurs un euro sur l’Uruguayen à six mois de la fin de son bail à Paris…

Un départ cet hiver, il ne faut pas rêver...

« Aucun club ne mettra un euro pour Cavani en janvier alors qu’il ne joue pas et qu’il se trouve à cinq mois de la fin de son contrat » a indiqué un agent, persuadé que le Qatar ne parviendra pas à tirer un euro d’une éventuelle vente d’Edinson Cavani au mois de janvier. Plus que jamais, on se dirige donc vers un départ libre de tout contrat en juin prochain pour Edinson Cavani. Assurément, les clubs seront en revanche nombreux à se battre pour obtenir la signature de l’Uruguayen à l'été 2020, quand le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain ne coûtera plus un euro.