PSG : Cavani vendu au mercato, Leonardo refuse

Dans : PSG.

Accord ou pas entre l'Atlético Madrid et Edinson Cavani, le PSG ne semble pas vouloir entendre parler d'un départ d'El Matador au mercato d'hiver malgré sa situation contractuelle.

A six mois de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, et désormais relégué sur la touche par Thomas Tuchel, Edinson Cavani a bien compris qu’aucune offre de prolongation ne lui sera faite. Deux choix s’offrent désormais pour le PSG et El Matador, à savoir laisser partir ce dernier dès le mercato de janvier, et prendre un petit chèque ou garder l’attaquant uruguayen jusqu’à la fin de saison et voir partir le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale pour zéro euro. Alors que l’on évoque un accord financier déjà trouvé entre Edinson Cavani et l’Atlético Madrid, du côté du Paris Saint-Germain on semble avoir les idées claires.

Leonardo a tranché pour Cavani

Contre toute attente, et même si cela aura un coût financier, les dirigeants du Paris SG ont fait un choix, à savoir conserver Edinson Cavani. « S’il avait écarté récemment l’idée d’un transfert de Cavani, convoité par l’Atlético de Madrid, Leonardo sera attentif aux éventuelles sollicitations de joueurs en fin de contrat en juin comme Meunier ou Kurzawa », explique Le Parisien. Le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain n’étant pas du genre à se laisser dicter ses choix, le dossier Cavani semble donc se refermer définitivement, et El Matador quittera donc libre le club où il est devenu l’idole des supporters.