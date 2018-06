PSG : Cavani sur le départ, son ancien agent a une intuition

Dans : PSG, Mercato.

Epanoui au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani aimerait rester la saison prochaine. Mais la décision ne lui appartient pas.

Car au sein du club francilien, le buteur ne fait pas l’unanimité. Le directeur sportif Antero Henrique ne serait pas contre son départ afin de le remplacer. Sachant que l’ancien joueur du Napoli possède toujours quelques prestigieux admirateurs. Du coup, la rumeur d’un transfert prend de l’ampleur au fil des jours. Pas de quoi influencer son ancien représentant Claudio Anelucci.

« Je ne pense pas que le PSG puisse se priver à la fois d’Edison Cavani et de Javier Pastore, a estimé l’agent interrogé par Calciomercato. Pour autant que je sache, il n’a pas l’intention de se priver d’Edi, malgré sa nécessité de vendre. À mon avis, ce n’est pas le bon moment pour Edinson Cavani de revenir en Italie. Il a 31 ans mais grâce à ses conditions physiques hors normes, il peut s’exprimer au plus haut niveau encore cinq ou six saisons. »

Cavani trop cher pour la Serie A

Autre obstacle à un départ, son salaire. « Son contrat au PSG est encore trop élevé pour les standards italiens, où les joueurs les mieux payés sont Higuain, Bonucci et Dybala, a énuméré Anelucci. Cavani n’est pas au point de penser au dernier contrat de sa carrière. Naples ? C’est une ville à laquelle il est très lié, mais pour le moment, je peux difficilement l’imaginer loin de Paris. » Pour rappel, l'international uruguayen est lié au PSG jusqu'en 2020.