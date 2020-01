PSG : Cavani sur le départ, Leonardo a un plan B à 30 ME

Dans : PSG.

D’ici le 31 janvier, il y a fort à parier que le Paris Saint-Germain aura bouclé le départ d’Edinson Cavani à l’Atlético de Madrid, qui a déjà trouvé un accord avec l’attaquant uruguayen.

Le PSG évoluant désormais en 4-4-2, Leonardo pourrait se mettre en quête d’un avant-centre afin de remplacer numériquement Edinson Cavani. Ces derniers jours, les noms de Kevin Gameiro ou encore de Rodrigo ont filtré, sans que cela ne trouve réellement de confirmation. En revanche, une piste bien plus séduisante est creusée en interne, selon les informations du Parisien. Il s’agit de celle menant à Krzysztof Piatek, véritable machine à buts de l’AC Milan la saison dernière, qui bénéficie de moins de réussite mais également de moins de temps de jeu cette saison.

Piatek visé par le PSG, Tottenham et Chelsea

Barré par la concurrence de Zlatan Ibrahimovic, l’international polonais de 24 ans (10 sélections) souhaite quitter la Lombardie au mercato hivernal. Et les cadors européens se bousculent au portillon pour le récupérer, malgré la somme colossale exigée par le Milan AC pour le libérer, à savoir 30 ME. Outre le PSG, très intéressé par son profil afin de jouer les doublures de Mauro Icardi et de Kylian Mbappé, Tottenham et Chelsea seraient également sur les rangs. Les Spurs, qui souhaitent absolument la venue d’un avant-centre pour compenser l’absence sur blessure d’Harry Kane, sont d’ailleurs les plus chauds et pourraient dégainer une offre sans plus tarder. Reste à voir si le PSG tentera de s’interposer en cédant à la tentation de la surenchère dans le dossier Piatek, dont le nom avait brièvement circulé à Lyon en début de mercato…