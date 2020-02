PSG : Cavani renfort de luxe de Chelsea, il en rêvait !

Dans : PSG.

Durant le mercato hivernal, Chelsea a été associé à un nombre important de rumeurs. Frank Lampard souhaitait notamment la venue d’un attaquant en janvier.

Dans cette optique, Timo Werner ou encore Moussa Dembélé ont été envoyés à Chelsea durant le mercato, sans que les Blues ne parviennent finalement à boucler la venue de l’Allemand ou du Français. Devant les exigences financières colossales de Leipzig et de l’Olympique Lyonnais, la direction de Chelsea s’est intéressée à Edinson Cavani, dont la situation contractuelle avec le Paris Saint-Germain faisait de lui un joueur plus accessible. Mais là encore, Chelsea a échoué puisque l’Uruguayen avait donné sa priorité à l’Atéltico de Madrid. Le transfert de Cavani à Londres est tombé à l’eau, et il s’agit d’un réel regret pour le titulaire des Blues en attaque, Tammy Abraham.

« Les joueurs dont on parlait, comme Edinson Cavani, sont des joueurs de classe mondiales présent depuis de nombreuses années. Cela aurait été bien qu’il vienne. J’aurais pu apprendre à ses côtés et lui voler des idées pour les ajouter aux miennes » a indiqué l’attaquant de Chelsea dans les colonnes du Daily Mirror, avant de poursuivre. « Cela n’est pas arrivé, mais cela me donne encore plus de détermination pour me battre pour ma place et être aussi performant que possible ». La venue d’Edinson Cavani à Chelsea aurait imposé une énorme concurrence à Tammy Abraham. Surtout, elle aurait permis à Olivier Giroud d’être libéré plus facilement par Chelsea. Associé à la Lazio, à l’Inter Milan ou encore à Tottenham durant l’hiver, l’international tricolore a été retenu par l’actuel 4e de Premier League, au cas où Abraham et Batshuayi venaient à baisser de rythme ou à se blesser durant la seconde partie de saison. L’été prochain, tout devrait néanmoins se décanter avec le probable départ d’Olivier Giroud et une possible offensive sur Edinson Cavani en juin prochain.