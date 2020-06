PSG : Cavani plaque tout, Riolo lui donne deux semaines

Dans : PSG.

A la surprise générale, Edinson Cavani ne terminera pas la saison 2019-2020 avec le Paris Saint-Germain.

Une information qui n’a pas manqué de choquer les supporters parisiens, lesquels s’attendaient logiquement à ce que le meilleur buteur de l’histoire du PSG termine la saison, et participe notamment au Final 8 de la Ligue des Champions. Ce ne sera finalement pas le cas pour l’Uruguayen, lequel préfère sécuriser son avenir en négociant en toute tranquillité son futur contrat, du haut de ses 32 ans. Très attaché au Matador du Paris SG, Daniel Riolo fait bien évidemment partie des observateurs ayant été surpris par le choix d’Edinson Cavani. Mais avant de le critiquer, le journaliste de RMC attend avec impatience les explications officielles de l’ancien buteur de Naples.

« Dire qu’un mec qui prend 10 ME par an a subi des choses difficiles durant la saison, ce n’est pas facile à entendre. Surtout quand tu es le chouchou du public. Il faut le dire, même si les mondes sont différents. Ça ne me semble pas être la pire des souffrances ce qu’il a vécu cette saison au PSG, ce n’est pas un enfer ! Je vais me garder d’un jugement définitif parce que je veux entendre Cavani. Je veux son interview. Si ce mec-là, adoré du public, ne donne pas dans les semaines qui viennent une interview claire, où il donne son point de vue qu’on comprendra ou pas, s’il ne rend pas au minimum ça avec une interview explicative, je ne serais même plus déçu… ça irait au-delà, ce serait trop lamentable » a lancé Daniel Riolo, qui veut bien pardonner à Edinson Cavani, à condition d’avoir une explication nette et sans chichis de la part de l’ancien attaquant du PSG, dont le contrat prendra officiellement fin le 30 juin prochain.