PSG : Cavani défoncé à Paris, il se fait consoler à l’OM

A la stupeur générale, Edinson Cavani a pris la décision de ne pas terminer la saison 2019-2020 avec le Paris Saint-Germain.

Un sacré coup de tonnerre, quand on sait que le meilleur buteur de l’histoire du PSG avait une chance de remporter la Ligue des Champions avec le club parisien au mois d’août. Finalement, l’international uruguayen a pris la décision de privilégier son avenir en négociant dès maintenant son futur contrat. Une position qui se respecte, mais qui a bien du mal à passer chez de nombreux supporters parisiens, dont la majorité souhaitait que Cavani termine la saison en cours au PSG.

S’il fait l’objet de nombreuses critiques à Paris depuis ce choix controversé, l’ancien buteur de Naples a encore de nombreux admirateurs, notamment du côté… de l’OM. Ce n’est pas un secret, les habitués du Vélodrome adorent l’état d’esprit du Parisien. Un constat partagé par Adil Rami, ancien de la maison marseillaise et qui s’est montré très élogieux envers Edinson Cavani sur son compte Instagram. « Le débat du jour par rapport à Monsieur Cavani : si je peux me permettre… Moi je te dis Monsieur Cavani – sans parler de la rivalité entre Paris, Marseille, le Classico – bravo pour tout ! Bravo pour le mec que tu es, bravo pour le footballeur que tu es et le grand buteur que tu es. Moi j’ai un énorme respect pour toi et pour ton entourage aussi, qui est très important. Je te souhaite le meilleur, je t’embrasse mon pote ! » a posté l’ancien défenseur du LOSC et de l’Olympique de Marseille, grand admirateur d’Edinson Cavani et qui ne se permet pas de juger la décision de l’international uruguayen.