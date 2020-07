PSG : Cavani, ça ne vaut pas Pauleta, Cazarre a tranché

Dans : PSG.

Sept ans après son arrivée en provenance de Naples, Edinson Cavani a officiellement quitté le Paris Saint-Germain cet été.

En fin de contrat, l’international uruguayen n’avait pas reçu d’offre de prolongation de contrat de la part du PSG. Il a donc pris la décision de ne pas terminer la saison 2019-2020 dans la capitale française afin de négocier avec le plus de tranquillité possible son futur contrat. C’est donc le moment de faire un point sur l’aventure parisienne de Cavani, et de situer l’ancien goleador de Naples dans l’histoire du champion de France en titre. Pour Julien Cazarre, lequel a réservé sa chronique dans France Football à ce sujet, il est clair que l’Uruguayen fait partie du top 5 des plus grands attaquants de l’histoire de Paris. Mais à ses yeux, Pauleta et Weah restent supérieurs…

« Quand on voit The Last Dance, Jordan décide que c’est lui qui décide. Neymar a ça, pas Cavani. Il n’a jamais marqué en quarts de C1, et même en huitièmes, il n’a pas mis LE but qui reste dans les mémoires. En avoir marqué autant et qu’il n’y en ait pas un qui frappe les esprits, c’est frustrant. Celui qu’il inscrit au Vélodrome pourrait ressembler à ça. Ce n’est même pas un but qui fait gagner mais c’est plus qu’une victoire. Cavani est dans le top 5 des attaquants, il n’y a même pas à discuter. Weah est le numéro 1. Même s’il est parti dans des conditions pas géniales, il est au-dessus, il était l’homme des grands matches. Pauleta est devant aussi. À son époque, il a mis des buts qui valent une Coupe d’Europe. Cavani est derrière eux, avec Rocheteau » a indiqué Julien Cazarre, qui regrettera forcément Edinson Cavani même si l’Uruguayen n’a pas permis au PSG de passer le cap tant espéré en Ligue des Champions.