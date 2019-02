PSG : Cavani blessé, Tuchel lâche les premières infos !

Dans : PSG, Ligue 1.

Sorti du terrain en se plaignant de la jambe droite, alors qu'il venait de marquer une minute avant le but de la victoire sur penalty pour le PSG contre Bordeaux, Edinson Cavani est rapidement parti vers une clinique parisienne afin d'y subir des examens. Mais selon Thomas Tuchel, l'attaquant uruguayen n'est pas sorti pour rien et sa présence contre Manchester United, mardi à Old Trafford, semble loin d'être acquise.

Au micro de Canal+, l'entraîneur allemand du PSG a été prudent, même s'il ne cache pas son inquiétude. « Si j’ai des bonnes nouvelles pour Edinson Cavani ? Non, je n'ai pas de bonnes nouvelles à donner, ce n'est peut-être pas le grand muscle mais un proche. Mais on doit attendre un peu, je n'ai pas encore vu Edi pour l'instant ni parlé avec le doc. Honnêtement, je ne sais pas. Mais quand Edi sort à la 43e minute, j'ai peur, c'est clair. S'il avait voulu rester, il aurait pu me le dire, il restait deux minutes avant la mi-temps, s'il avait été fatigué ou quelque chose comme ça mais ce n'était pas le cas. Oui, c'est exactement sur ce penalty qu’il se blesse, et c'est ce qui m'inquiétait. Faire une frappe et sortir. Ah oui, ce n'est pas bon signe (...) Si c’est de la poisse ? Oui, c'est trop, ce sont des joueurs avec des qualités et pour les matches décisifs de Ligue des Champions, des joueurs pour le plus haut niveau. Et ce n'est pas possible qu'on perde tous les joueurs qui sont capables de combattre à ce niveau. Ce n'est pas comme ça, on n'a pas un deuxième Edi, pas de deuxième Neymar ni de deuxième Verratti, ce n'est pas possible », a lancé le technicien du Paris Saint-Germain.