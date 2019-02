PSG : Cavani blessé, Tuchel est tout sauf responsable à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Victime d’une lésion d’un tendon de la hanche, Edinson Cavani manquera le match contre Manchester United, mardi en Ligue des Champions. Un coup dur pour Thomas Tuchel, lequel n’aurait pas dû aligner sa star uruguayenne face aux Girondins de Bordeaux selon de nombreux observateurs. Mais sur l’antenne de RMC Sport, Ludovic Obraniak a volé au secours du technicien allemand. Car selon l’ancien milieu de terrain du LOSC, il était tout simplement impossible pour Thomas Tuchel de priver Cavani de 10 jours de compétition, l’ancien de Naples ayant déjà démarré sur le banc contre Villefranche.

« Tuchel peut avoir une part de responsabilité. Mais je comprends son raisonnement, puisque tu joues Villefranche, tu joues là. Ça veut dire que Cavani n’a pas commencé, Mbappé non plus. Entre le match avant Villefranche et MU, tu laisses tes joueurs pendant plus d’une dizaine de jours sans compétition ? C’est trop long. Ça ne me choque pas de voir Cavani titulaire contre Bordeaux, pour garder le rythme. Les joueurs aiment bien enchaîner. Le pic de forme est souvent là quand tu joues tous trois jours, les joueurs adorent ça. Ils préfèrent ça qu’une longue semaine d’entraînement. Ça ne me paraît pas catastrophique de faire débuter Cavani, de le sortir au bout d’une heure, et de mettre Mbappé pour la fin du match. Tu ne peux pas les laisser sur le banc pendant 10 jours. C’est un choix difficile. Cavani n’est jamais blessé, et comme par hasard, il se pète là… Tuchel n’est pas un magicien non plus » a confié le consultant, pour qui Thomas Tuchel n’est absolument pas responsable. En revanche, ce sera à lui de trouver la bonne formation, mardi à Old Trafford, pour faire un résultat positif.