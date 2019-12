PSG : Cavani attaquant numéro 1, Tuchel pense à revoir ses plans

Dans : PSG.

De nouveau remplaçant face à Nantes (2-0) mercredi en Ligue 1, Edinson Cavani n’a peut-être pas dit adieu à son statut de titulaire. C’est en tout cas le discours de l’entraîneur Thomas Tuchel.

Le Paris Saint-Germain s’en est plutôt bien sorti avec sa victoire contre les Canaris. Car dans le contenu, les Parisiens n’ont pas livré leur meilleure prestation de la saison. Les hommes de Thomas Tuchel ont eu beaucoup de déchet dans leur jeu. Et l’animation offensive a cruellement manqué d’inspiration malgré la titularisation du duo magique. « Neymar et Kylian ont été titularisés pour la première fois en décembre, ils manquent de rythme et d’automatisme, d’autres ont beaucoup joué en équipe nationale, d’autres ont été blessés, a rappelé le coach parisien. C’est un mix qui rend les choses difficiles. »

Du coup, il n’est pas impossible que Tuchel modifie ses plans pour le déplacement à Montpellier samedi. D’autant que le technicien se dit ouvert aux changements dans son onze, notamment au poste d'avant-centre. « La hiérarchie peut changer tous les trois jours, a-t-il prévenu. J'analyse les performances, les états de forme. On a des idées pour gérer cette situation. On a trois joueurs extraordinaires pour le poste de numéro neuf. On doit réfléchir pour l'équipe. Des joueurs ont besoin de minutes pour regagner confiance. » Remplaçants au profit de Kylian Mbappé mercredi, Mauro Icardi et Edinson Cavani ont des chances de quitter le banc. Ce que l'Uruguayen attend avec impatience.