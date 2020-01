PSG : Cavani affole le mercato, Man United revient à la charge

Dans : PSG.

Dans moins d’une semaine, le mercato fermera officiellement ses portes et du côté de Paris, le dossier Edinson Cavani fait office de priorité.

En effet, le club de la capitale n’a plus l’intention de retenir contre son gré le meilleur buteur de son histoire. Ce dimanche, L’Equipe indiquait dans ses colonnes que contre une offre de 15 ME, le Paris Saint-Germain validera le départ d’Edinson Cavani. Sans surprise, c’est l’Atlético de Madrid qui est le grand favori dans ce dossier, les Colchoneros ayant trouvé un accord de principe avec le Matador de 32 ans depuis plusieurs semaines. Mais selon d'autres sources, Manchester United a l’intention de revenir à la charge de manière très offensive dans les prochaines heures…

Effectivement, le média indique que la direction de Manchester United a clairement l’intention de doubler l’Atlético de Madrid dans la dernière ligne droite du mercato hivernal en bouclant une « opération éclair » lors de la dernière semaine du marché des transferts. Des discussions sont d’ores et déjà en cours entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. En parallèle, Edinson Cavani discute avec les Red Devils et visiblement, l’attaquant parisien ne ferme aucune porte. Reste à voir si l’actuel cinquième de Premier League parviendra à retourner un scénario écrit d’avance en bousculant la hiérarchie, alors que la signature d’Edinson Cavani du côté de l’Atlético de Madrid ne semblait plus faire beaucoup de doutes ces dernières heures.