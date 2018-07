PSG : Cavani à Naples, les tifosis s'en mêlent !

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Tous les deux envoyés au Real Madrid, Neymar et Kylian Mbappé ont mis les choses au clair et sont débarrassés des rumeurs. Désormais, c’est au tour du dernier membre de la « MCN ».

Dans les colonnes du quotidien As, on apprend qu'Edinson Cavani ne serait pas contre un départ à la Maison Blanche. Et le nom du buteur du Paris Saint-Germain n’est pas seulement cité en Espagne. De l’autre côtés des Alpes aussi, El Matador fait beaucoup parler puisque la presse locale croit toujours à son retour à Naples. Tout comme les supporters napolitains qui ont envoyé un message à Aurelio De Laurentiis pendant l’entraînement de leurs idoles.

« Portaci Cavani, presidente portaci Cavani (Ramenez-nous Cavani, président, ramenez-nous Cavani) », ont réclamé les fans à Dimaro, où le récent deuxième de Serie A effectue son stage de préparation. Mais a priori, cela ne suffira pas pour convaincre le patron du Napoli, qui ne cesse de répéter que l'Uruguayen ne reviendra que s’il accepte une énorme baisse de salaire. Autrement dit, c’est mission impossible.