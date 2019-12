PSG : Cavani à l'Atlético Madrid, il pose ses conditions !

Dans : PSG.

Le 1er janvier prochain, le mercato hivernal ouvrira ses portes et du côté du Paris Saint-Germain, il pourrait bien y avoir du mouvement. Un départ d’Edinson Cavani est notamment évoqué.

Et pour cause, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec l’Atlético de Madrid, comme évoqué par la presse italienne en début de semaine. Sky Sports indiquait par ailleurs que les Colchoneros souhaitaient boucler le deal dès le mois de janvier. Une possibilité qui plaisait également à Paris, conscient de la chance qui se présentait de récupérer une indemnité de transfert sur un joueur de 33 ans en fin de contrat dans six mois. Néanmoins, selon Paris-United, l’international uruguayen ne l’entend pas de cette oreille.

En effet, si le média pro-PSG confirme l’accord de principe entre Edinson Cavani et l’Atlético de Madrid, il précise que l’ancien buteur de Naples compte rester au Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de la saison. L’attaquant francilien souhaite honorer ses six dernières années de contrat, comme il l’a indiqué à plusieurs reprises ces derniers mois. Financièrement, il y trouve également un intérêt car en qualité de joueur libre, Edinson Cavani pourra bénéficier d’une prime plus importante à la signature. Reste à voir si la volonté du joueur de terminer la saison à Paris avant de filer à Madrid est susceptible de remettre en cause l’accord initial trouvé avec les dirigeants de l’Atlético…