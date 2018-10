PSG : Cavani a hâte de revenir à Naples, mais sans polémique

Dans : PSG, Mercato.

De retour de blessure, Edinson Cavani peut déjà reprendre l’entraînement collectif avec le Paris Saint-Germain.

Sa participation au match de Ligue 1 face à Lille vendredi (20h45) reste incertain, le staff préférant éviter le moindre risque. Mais une chose est sûre, l’attaquant parisien sera bien là pour affronter Naples mardi en Ligue des Champions. En tant qu’ancienne gloire de San Paolo, l’Uruguayen est forcément impatient d’y rejouer. Mais ne lui parlez surtout pas des rumeurs mercato qui le renvoient à Naples.

« Cela fait plaisir d'entendre que beaucoup d'équipes te veulent. Ces dernières années, ça part un peu dans les tous sens, mais laissons le mercato de côté pour le moment, a réagi Cavani. En Ligue des Champions, ce genre de choses peuvent arriver dans des jours difficiles, contre de bonnes équipes comme Liverpool et Naples. On jouera gros à Naples, mais on sait que eux aussi. »

L'émotion de Cavani

« Pour moi, ce sera une émotion spéciale de revenir à Naples, dans ce stade avec ces gens que je n'ai pas vus depuis tant d'années. L'importance que j'ai eue dans ce club rend le match particulier. J'ai passé trois années fantastiques là-bas, j'ai tellement de bons souvenirs de mon passage. Et ce sera encore plus spécial parce qu'on s'affronte en Ligue des Champions. J'ai hâte de revenir jouer dans ce stade. Mais je ferai de mon mieux pour le PSG, ce sera sans doute un grand match », a annoncé El Matador, conscient que Paris jouera sa survie dans le tournoi.