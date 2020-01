PSG : Cavani à Chelsea, Makélélé en éclaireur

Dans : PSG.

Chelsea débarque dans le dossier du transfert de Cavani, et a fait appel à Claude Makélélé pour avancer en douceur avec le PSG.

Leonardo a clairement ouvert le transfert d’Edinson Cavani aux candidats après sa dernière déclaration dimanche soir. Les clubs intéressés par l’idée de recruter l’Uruguayen dès le mois de janvier peuvent venir voir le PSG, qui est vendeur en cas de belle offre. De quoi bien évidemment tenter l’Atlético de Madrid, qui est sur le coup depuis longtemps. Mais si Diego Simeone apprécie le profil du meilleur buteur de l’histoire du PSG, c’est aussi le cas de Frank Lampard, qui a récemment confié qu’un profil de buteur plus expérimenté ne serait pas pour lui déplaire. Chelsea est donc passé à l’action et a envoyé Claude Makélélé pour tâter le terrain annonce Goal. L'ancien milieu de terrain occupe actuellement un poste technique chez les jeunes du club londonien, s’est rendu à Paris pour discuter avec la direction du PSG.

Avec forcément quelques oreilles attentives puisque Makélélé a terminé sa carrière à Paris, et en a même été le capitaine. Durant ce séjour parisien, l’ancien joueur a bien évidemment évoqué la possibilité pour Chelsea de se positionner pour recruter Edinson Cavani, et certainement que les déclarations de Leonardo au sujet de l’avenir de l’Uruguayen ont du sonner comme une douce musique aux oreilles de Makélélé. Reste à savoir si cela se concrétisera par une offre réelle et sérieuse dans les prochains jours. En tout cas, le contact est établi.