PSG : Carton rouge pour Neymar, sa suspension le fait rigoler

Petite faute, conséquence sévère pour Neymar sur les réseaux sociaux.

Un carton rouge de plus pour Neymar, qui a parfois payé cher son indiscipline avec, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, une longue suspension pour ses propos sur l’arbitre de PSG-MU, ou plus récemment pour son rouge face à l’OM. Mais cette fois-ci, sa mise à l’écart n’a pas grand chose à voir avec les terrains de football, et cela fera certainement sourire au sein du club parisien ainsi que chez les supporters. En effet, récemment, le numéro 10 du Paris SG a commis une petite faute en dévoilant sans le vouloir le numéro de téléphone de l’un de ses coéquipiers en sélection, Richarlison. Résultat, l’attaquant d’Everton avait été inondé de messages en quelques minutes, et en avait rigolé publiquement en remerciant ironiquement Neymar de cette boulette. Une erreur qui est contraire à la politique de confidentialité de la plateforme Twitch, et le compte de Neymar n’est désormais plus accessible. Ceci pour une durée de sept jours, sachant que la manoeuvre était involontaire.

« Les gars, j’ai été banni de Twitch, si je ne me trompe pas pendant sept jours, à cause de ‘Pombo’ », a fait savoir sur son compte Instagram et dans un large sourire le Brésilien, plutôt accroc à Twitch et qui « profite » de sa blessure pour enchainer les apparitions. Une preuve en tout cas que, tout Neymar qu’il est, le footballeur n’échappe pas aux sanctions, même si l’ancien du FC Barcelone reviendra vite aux affaires quand cette petite semaine sera passée.