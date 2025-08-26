PSG ‍: Carlos Soler, c'est fini

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Après avoir trouvé une porte de sortie à Arnau Tenas, le Paris Saint-Germain est proche d'en trouver une autre pour Carlos Soler. Le milieu offensif espagnol et la direction parisienne discutent avec une écurie importante de Liga.

Le Paris Saint-Germain continue son dégraissage, alors que la fermeture de la fenêtre estivale de transferts approche à grands pas. Pour le 1er septembre au soir, la direction parisienne veut que son effectif soit uniquement constitué de joueurs susceptibles d'être sollicités par Luis Enrique. En ce sens, plusieurs indésirables parisiens doivent encore trouver une porte de sortie. Tandis qu'Arnau Tenas est sur le point de s'engager avec Villarreal et de faire son retour en Espagne, son compatriote et coéquipier Carlos Soler est proche de suivre le même chemin.

Carlos Soler a trouvé un point de chute en Espagne

🚨⚪️🔵 Carlos Soler, concrete option for Real Sociedad with club to club talks underway with Paris St-Germain.



Soler, keen on the move and serious option for the midfield as Marca reports.



The deal could accelerate soon. pic.twitter.com/8Jf3MW6ZTY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025

C'est en tout cas ce qu'affirme Fabrizio Romano ce mardi 26 août. Le gourou des transferts indique que Carlos Soler est considéré comme une option concrète pour la Real Sociedad. La formation basque discute activement avec le Paris Saint-Germain pour étudier la faisabilité d'une opération. De son côté, le milieu de terrain espagnol est très intéressé par un transfert chez le pensionnaire d'Anoeta. Reste désormais à conclure un accord entre toutes les parties, mais les prochaines heures sont décisives dans l'accélération du dossier. Fabrizio Romano conclut en indiquant qu'il ne s'agit désormais que d'une question de temps.

Pour Carlos Soler, c'est indéniablement l'opportunité rêvée de faire son retour en Espagne. Après trois saisons passées loin de son pays natal, l'ancien joueur majeur de Valence pourrait découvrir un nouvel environnement en rejoignant la Real Sociedad. Pour rappel, il sort d'une saison plutôt intéressante en prêt du côté de West Ham.