PSG : Campos tient sa deuxième recrue pour 45 ME

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après la signature du milieu Vitinha, le Paris Saint-Germain pourrait bientôt accueillir sa deuxième recrue estivale. D’après la presse italienne, le conseiller football Luis Campos serait proche d’un accord avec Sassuolo pour le transfert de l’attaquant Gianluca Scamacca.

Si Christophe Galtier espère réduire son effectif d’ici la fin du mercato, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain attend aussi des arrivées. Le milieu portugais Vitinha ne sera pas le seul renfort de l’été puisque Luis Campos a ciblé d’autres postes. On sait par exemple que le conseiller football négocie actuellement avec l’Inter Milan pour son défenseur central Milan Skriniar. Il faut également s’attendre à du nouveau dans le secteur offensif, où Gianluca Scamacca est décrit comme la priorité du Paris Saint-Germain.

Campos il est en train de choqué tous les clubs qui ont l’habitude de négocier des transferts avec le PSG.



Il veut pas dépasser 60 pour Skriniar, il veut pas mettre 50 pour Scamacca il veut pas mettre plus de 15 pour Renato.



C’est exactement ce qu’il manquait à ce club. — Marciano Mikael (@mikael_marciano) July 6, 2022

Des discussions ont été entamées il y a déjà plusieurs semaines. Et seraient sur le point d’aboutir, annonce La Gazzetta dello Sport. En effet, le champion de France, qui ne souhaitait pas payer les 50 M€ réclamés par Sassuolo, pourrait finalement convaincre les Italiens avec une proposition à 40 M€ (+ 5 M€ de bonus). Les dirigeants des deux clubs auraient prévu un nouvel entretien la semaine prochaine avec une possible finalisation. C’est du moins ce qu’attend l’avant-centre de 23 ans qui s’est déjà entendu avec le Paris Saint-Germain, notamment sur un salaire de 3 M€ par an susceptible d’augmenter au fil des années.

Scamacca, puis un deuxième attaquant recruté ?

A noter qu’en cas de réussite sur le dossier Gianluca Scamacca, Luis Campos pourrait partir en quête d’un deuxième attaquant. En fonction des départs enregistrés, avec une attention particulière sur la situation de Mauro Icardi, le conseiller sportif a prévu de revenir à la charge pour le Rémois Hugo Ekitike. Les discussions ont été relancées avec Reims et le clan du joueur qui continue de faire patienter Newcastle.