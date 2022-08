PSG : Campos et Galtier, Lizarazu a encore des doutes

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG reçoit l'AS Monaco ce dimanche soir en Ligue 1 au Parc des Princes. Un autre test pour Christophe Galtier et ses hommes en ce début de saison.

A Paris, tout va bien sportivement en ce début de saison. Nouvel entraineur du PSG, Christophe Galtier a très vite balayé les doutes à son sujet. L'ancien coach de Nice a été mis dans les meilleures conditions par la direction du club de la capitale, Luis Campos en tête. Le Portugais, également nouveau venu au PSG, peaufine toujours l'effectif francilien en duo avec Galtier. Les deux hommes entretiennent une bonne relation et avaient déjà fait des petits miracles du côté du LOSC. De quoi s'enflammer pour le PSG en cette nouvelle saison ? S'il veut rester prudent, Bixente Lizarazu fait partie des observateurs conquis par ce qu'il voit de la part du duo Galtier-Campos depuis son arrivée à Paris.

Lizarazu félicite le PSG mais...

Présent ce dimanche sur le plateau de Téléfoot, le champion du monde 98 a notamment indiqué : « Ce qui me plaît, c'est surtout l'état d'esprit, avec Galtier-Campos, l'attelage me plaît bien. Il y a à la fois de la rigueur et de la psychologie parce que ces joueurs-là, on les gère avec de la psychologie, pas en leur tapant dessus. Et, pour l'instant, ça se passe très bien, le système fonctionne, à voir sur la durée, si les pistons tiennent le coup, si Ramos tient le coup aussi. Mais, on a le temps, on va les observer tout au long de la saison ». En effet, les choses vont commencer à se compliquer un peu pour le PSG dans les prochains jours. Jusqu'à la Coupe du monde, les champions de France joueront tous les trois jours, avec notamment des rencontres de Ligue des champions au programme. On en saura donc bientôt plus sur les récents progrès affichés par le PSG. Aussi, la fin du mercato qui se profile méritera de l'attention, alors que Christophe Galtier souhaite encore la venue de trois joueurs : un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant.