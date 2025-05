PSG ‍: Campos est déchaîné, il cible 15 joueurs au mercato

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera un club à suivre cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale a pas mal de pistes en tête pour renforcer son effectif.

Le PSG est logiquement concentré sur ses finales à suivre en Coupe de France et en Ligue des champions. Luis Enrique pourrait récolter les fruits de son immense travail depuis son arrivée dans la capitale. L'Espagnol a en effet fait des choix forts lors des précédentes périodes de mercato. Les stars sont parties et des joueurs jeunes avec une grosse envie de gagner sont arrivés. Le Paris Saint-Germain sera encore à la recherche d'éléments pouvant apporter une vraie plus-value à son effectif l'été prochain sur le marché des transferts. Luis Campos travaille déjà sur plusieurs pistes, notamment en défense. Au total, ce ne sont pas moins de 15 joueurs qui sont suivis avec attention par les champions de France.

Le PSG sur tous les fronts

Selon les informations de PSGInside-Actus, le club francilien suit en défense centrale : Ibrahima Konaté (Liverpool), Cristhian Mosquera (FC Valence), Joel Ordonez (Club Bruges), Tomas Araujo (Benfica) et Mario Gila (Lazio). Au poste d'arrière droit ou gauche, le PSG a des vues sur : Maxim De Cuyper (Club Bruges), Théo Hernandez (AC Milan), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Destiny Udogie (Tottenham) et Luca Netz (Borussia Mönchengladbach). Enfin, au milieu de terrain, les pensionnaires du Parc des Princes sont intéressés par : Alan Varela (FC Porto), Ederson (Atalanta), Raphaël Onyedika (Club Bruges), Andrey Santos (Chelsea) et Bruno Guimaraes (Newcastle). A noter que le Paris Saint-Germain a aussi en tête de faire venir d'autres éléments offensifs. Le compte précise que les profils suivis seront annoncés dans les prochaines heures. Les choses sont claires du côté de Luis Enrique, du sang neuf est désiré malgré les très bons résultats de cette saison.