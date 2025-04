PSG ‍: Campos a trouvé le joueur parfait, c’est 15 millions

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG cherche des pépites en Europe pour surfer sur la vague de son équipe jeune, collective et compétitive. Direction pour les Pays-Bas pour un défenseur qui explose.

Toujours pas prolongé, Luis Campos continue discrètement de chercher de quoi permettre au PSG d’avoir une équipe aussi talentueuse, jeune et compétitive dans les années à venir. Le recruteur portugais a pris une importance capitale dans les choix de Paris au mercato ces dernières années, et cela porte clairement ses fruits cette saison. Les clubs haussent leurs exigences financières quand le Paris SG tape à la porte, mais cela n’a pas empêché le club de la capitale de viser juste sur ses derniers investissements. Et c’est dans cette optique que Luis Campos a fait le premier pas en se rapprochant de Ryan Flamingo. C’est le compte spécialisé PSGInside-Actus qui le révèle ce jeudi soir, l’ancien grand manitou de l’AS Monaco a craqué pour ce défenseur central de 22 ans, qui explose cette saison au PSV Eindhoven.

Flamingo, un parcours atypique

🚨Exclusivité @PSGInside_Actu



𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 : 𝐋𝐞 𝐏𝐒𝐆 𝐬'𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐚̀ 𝐑𝐲𝐚𝐧 𝐅𝐥𝐚𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨, 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞́𝐣𝐚̀ 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐮𝐞́.



Le Paris Saint-Germain continue de scruter l'Europe à la recherche de talents… pic.twitter.com/4UaKfI0Ody — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) April 24, 2025

S’il a un nom de pépite brésilienne, Flamingo est né aux Pays-Bas, où il a suivi un parcours en dehors des sentiers battus du côté de Almere, un club tout proche d’Amsterdam qui a gravi les échelons jusqu’à l’Eredivisie. Repéré très jeune par Sassuolo, il ne s’est jamais imposé en Italie et a explosé un peu plus tardivement à Arnhem et Utrecht avant de signer au PSV Eindhoven en 2024 pour 9 millions d’euros. Solide titulaire et important dans la bonne campagne du club néerlandais en Ligue des Champions, Flamingo possède une polyvalence appréciée par Luis Enrique, ce qui pourrait permettre d’avoir un axial prometteur et un joueur capable de doubler Achraf Hakimi de façon plus convaincante que Warren Zaïre-Emery.

Le PSG s’est déjà rapproché du joueur pour lui faire connaitre son intérêt et rêve de boucler l’opération pour 15 millions d’euros. Un objectif loin d’être gagné, mais qui démontre que Paris continue d’être offensif pour dénicher des pépites parmi les plus prometteuses d’Europe, et pas forcément les plus chères. Du moins pour le moment.