PSG : Caché en France, le maillot third fuite en Inde

Dans : PSG, Ligue 1.

Resté mystérieux sur son troisième maillot pour la saison 2019-20, au point d'évoluer avec l'ancien maillot ce dimanche à Rennes, le Paris Saint-Germain a vu un magasin Nike de Bombay gâcher la surprise. En effet, le maillot third a été mis en vente dans cette enceinte officielle bien avant la date prévue, permettant au public local de prendre des photos mais aussi d’acheter et de commander la tenue que porteront les joueurs de Thomas Tuchel à certaines occasions, et notamment en Ligue des Champions.

Un maillot dont le design correspond à plusieurs opérations déjà commencées par le PSG en vue de la saison qui vient de débuter, et qui fait la part aux couleurs du club, avec une tenue blanche, et une double bande verticale bleue et rouge sur le côté. Un hommage au maillot de la saison 1989-90 clairement assumé, puisque même le logo de Nike apparaît de manière similaire à cette période, histoire de mettre également en valeur le long partenariat entre le PSG et la firme à la virgule, qui avait cédé la place au logo « Jordan » la saison passée sur le troisième maillot.