PSG : Ça vient du coeur, Mohamed Bouhafsi défonce le Barça

Cela fait des années que les deux clubs ne peuvent plus se supporter, et les épisodes sont très nombreux pour rappeler à quel point le PSG et le FC Barcelone se détestent.

La remontada et les approches pour Verratti et Marquinhos d’un côté, le recrutement de Neymar et l’intérêt pour Messi de l’autre, les accusations se multiplient. Notamment en provenance de Catalogne, où la presse mais aussi les dirigeants aiment bien taper sur le Paris SG, ses propriétaires ou ses dirigeants. De quoi énerver Mohamed Bouhafsi, le journaliste spécialisé de RMC, connu pour son amour pour l'OM, mais qui s’étonne de voir avec quelle impunité les dirigeants barcelonais tapent sur le PSG, alors qu’ils sont très loin d’être exempts de tout reproche, et ce dans bien des domaines.

« Je trouve que c’est du foutage de gueule, et que cela fait des années que le Barça a manqué de respect avec Mundo Deportivo et Sport et toutes ces « Unes » poussées par la direction barcelonaise. Il y a un an et demi, quand Neymar voulait quitter Paris, tous les jours les dirigeants du Barça accordaient des interviews à ces journaux. Tous les jours avec des petits mots comme quoi ils pouvaient faire revenir Neymar et faire l’offre, et cela ne s’est jamais produit. Je trouve juste tout ça démago, il y 1,2 millard de pertes au FC Barcelone, donc avant de traiter l’état du Qatar, faudrait peut être revoir les règles », a prévenu un Mohamed Bouhafsi très agacé par les leçons du morale du club catalan. Il faut dire que ces derniers mois, entre les transferts ratés, le vrai-faux départ de Lionel Messi, les clashs et révélations en interne sur les dirigeants et la gestion financière catastrophique, le FC Barcelone est en effet mal placé pour prendre les autres de haut.