PSG : « Ça suffit », Tuchel demande à Ben Arfa de se calmer

Dans : PSG.

Avant le match contre les Girondins de Bordeaux samedi soir, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel a envoyé un message à Hatem Ben Arfa, le milieu offensif qu’il sait capable de faire des misères à ses anciens clubs.

Auteur de son premier but avec les Marine et Blanc le week-end dernier, Hatem Ben Arfa était ravi d’avoir joué un sale tour à son ancien club de Rennes (0-1). « Quand j'étais sur le terrain, j'avais l'impression de ne jamais l'avoir quitté, avait réagi le milieu offensif des Girondins sur Canal+, avant d’évoquer le match à venir contre une autre de ses anciennes formations. (...) Si je me sentirai chez moi à Paris ? Un peu moins (rire). J'ai moins foulé le terrain au PSG qu'ici. Mais j'ai le droit de marquer, même deux buts, pourquoi pas ? » Bourreau des Parisiens en finale de la Coupe de France en 2019, Ben Arfa se voit bien récidiver. Une perspective qui n’enchante pas Thomas Tuchel, méfiant concernant les Bordelais.

« On les attend en 4-4-2 avec Ben Arfa en deuxième attaquant. Enfin, c'est plus un numéro 10 qu'un attaquant, ça change un peu avec ou sans ballon, a analysé le coach francilien. C'est une équipe difficile à jouer, contre laquelle il est difficile de se créer de grosses occasions. On va essayer, on va améliorer notre possession. Je m'attends à ce qu'on ait la possession, à ce qu'on soit l'équipe active mais on s'attend à un adversaire discipliné avec des lignes serrées, mais aussi avec des qualités techniques. Ils sont capables de sortir de la pression avec qualité. Ce sera un bon match. Ben Arfa ? Toujours, toujours lui ! Il l'a déjà fait contre nous et face à Rennes, ça suffit ! Il n'est pas nécessaire qu'il montre encore. On en a vu assez. » Déjà un bel exploit pour HBA qui a visiblement redonné le sourire à Tuchel.