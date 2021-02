PSG : Ça suffit avec Messi, le Barça demande du respect

Dans : PSG.

Chaque jour, le nom de Lionel Messi est évoqué par la presse catalane alors que le Ballon d’Or argentin sera libre de tout contrat au mois de juin.

Dans cette optique, Manchester City et le Paris Saint-Germain ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour recruter Lionel Messi au mercato. Au contraire des Citizens, le PSG s’est publiquement exprimé au sujet du capitaine du FC Barcelone dans les médias. Dans un premier temps, Leonardo a reconnu que le Paris SG observait la situation de Lionel Messi avec la plus grande attention tandis que dans un second temps, Angel Di Maria et Leandro Paredes ont mis la deuxième lame en invitant Lionel Messi au PSG. Une attitude qui ne passe pas du tout du côté de Barcelone, où les dirigeants ainsi que les candidats à la présidence du club sont scandalisés.

Interrogé dans les colonnes du journal Sport, Victor Fonte a ainsi clamé son mécontentement au sujet de l’attitude du Paris Saint-Germain dans le dossier Lionel Messi. « Les déclarations du PSG sont intolérables et irrespectueuses. Je demande aux dirigeants du PSG de respecter le Barça et Messi, qui a assuré qu'il déciderait de son avenir en fin de saison » a lâché le candidat à la présidence du FC Barcelone. Assurément, les relations sont plus tendues que jamais entre le club blaugrana et le Paris Saint-Germain, à moins de deux semaines du choc tant attendu en huitième de finale aller de la Ligue des Champions au Camp Nou. Reste maintenant à voir comment les dirigeants du Paris SG réagiront à ces nombreuses attaques venues de Barcelone, alors que Leonardo était le premier à se plaindre des déclarations du Real Madrid au sujet de Kylian Mbappé il y a quelques mois…