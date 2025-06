PSG ‍: Ça arrive, City va faire une offre à Donnarumma

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manque pas de chantiers sur le marché des transferts. A ce rythme, Gianluigi Donnarumma pourrait bien finir par quitter le club de la capitale.

Tout va très vite dans le monde du football et le PSG pourrait bien perdre Gianluigi Donnarumma. Le portier italien, membre très important de l'équipe de Luis Enrique, n'arrive toujours pas à se mettre d'accord avec sa direction pour étendre son bail, qui termine en juin 2026. Une réunion aura prochainement lieu aux Etats-Unis pour trouver une terrain d'entente mais si rien ne se passait comme prévu, alors toutes les parties pourraient bien décider de se séparer. Donnarumma ne manque pas de prétendants. En Italie, l'Inter et la Juve sont sur le coup. En Angleterre, c'est aussi le cas de Manchester City.

Donnarumma à Man City, tout s'accélère

Selon les informations de TeamTalk, la formation britannique est en effet très intéressée par la possibilité de recruter l'ancien gardien de but de l'AC Milan. Surtout que Paris pourrait quelque peu brader son prix au vu de la seule année de contrat qu'il lui reste dans la capitale. Ederson va en plus certainement partir, lui qui est courtisé en Arabie saoudite. Donnarumma est vu comme une opportunité parfaite pour Manchester City. La direction mancunienne aurait recueilli très récemment des informations sur l'Italien et une offre pourrait très rapidement partir.

A noter qu'outre Donnarumma, Manchester City surveille également la situation de Marc-André Ter Stegen, plus que jamais sur le départ du FC Barcelone. City est bien décidé à changer d'ère et recruter un nouveau portier fait partie du projet de Pep Guardiola. Le PSG va devoir se méfier des équipes qui contactent Donnarumma, surtout quand elles ont de vrais arguments pour le faire craquer. Si l'Italien partait de la capitale, Paris foncerait alors sur Lucas Chevalier (LOSC). Un plan déjà prévu par Luis Enrique, et qui expliquerai selon certains pourquoi le PSG a fait une offre au rabais à l'Italien pour sa prolongation.