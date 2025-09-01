PSG ‍: C'est quasi bouclé, Kimpembe n'est pas pressé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Totalement absent des plans de l’entraîneur Luis Enrique, Presnel Kimpembe devrait bien quitter le Paris Saint-Germain cet été. Le défenseur central se dirige vers un départ définitif au Qatar où le marché des transferts ne ferme ses portes que dans deux semaines.

Au cas où le message n’était pas suffisamment clair, Luis Enrique en a remis une couche. Pour la Supercoupe d’Europe remportée face à Tottenham (2-2, 4-3 tab) le 13 août dernier, puis lors des trois premières journées de Ligue 1, l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas convoqué Presnel Kimpembe. Ce n’est une surprise dans la mesure où le défenseur central de 30 ans n’a jamais regagné les faveurs du coach espagnol.

Kimpembe vers le Qatar

Le Français espérait récupérer une place dans l’effectif après son retour de blessure en février dernier. Mais suite à deux années passées loin des terrains, le joueur remis d’une rupture du tendon d’Achille n’a pas retrouvé son meilleur niveau. Presnel Kimpembe a sans doute besoin d’enchaîner les matchs afin de redevenir le roc qu’il était quelques années auparavant. Mais Luis Enrique n’a pas le temps de lui accorder ces opportunités. Il faut dire que l’international tricolore se retrouve confronté à une concurrence encore plus rude. En plus de Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Beraldo et du polyvalent Lucas Hernandez, l’Ukrainien Illia Zabarnyi vient représenter un obstacle supplémentaire.

A un an de la fin de son contrat, Presnel Kimpembe n’est donc pas retenu par le Paris Saint-Germain dont les dirigeants lui ont trouvé une porte de sortie. Comme pressenti ces dernières semaines, le titi parisien devrait bien s’envoler vers le Qatar. L’Equipe confirme que le défenseur central fait l’objet de discussions avancées avec un club qatari dont l’identité n’a pas encore filtré. Presnel Kimpembe pourrait le rejoindre dans les jours à venir, mais pas ce lundi. Car contrairement au mercato français, le marché local ne fermera ses portes que le 16 septembre.