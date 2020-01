PSG : C’est pour ce Neymar-là que Paris a payé 222 ME !

Dans : PSG.

Au top de sa forme, Neymar a livré un véritable récital face à Lille dimanche soir (0-2) en clôture de la 21e journée de Lille avec le Paris Saint-Germain.

Auteur d’un doublé, l’international brésilien a livré une prestation XXL qui laisse rêveur les supporters du Paris Saint-Germain à trois semaines du déplacement à Dortmund en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Indiscutablement, c’est pour un joueur à ce niveau que le PSG a accepté de payer la clause libératoire à 222 ME de Neymar en 2017. Et pour Thomas Tuchel, il faut désormais que le Brésilien parvienne à rester à ce niveau de performance. C’est essentiel afin que le PSG atteigne ses objectifs selon le coach allemand de Paris.

« Il est dans une grande forme. Il est décisif, il est heureux sur le terrain. Il se sent bien et il nous aide beaucoup. Son accélération en un contre un est extraordinaire. S’il veut, il ne perd aucun ballon. Il sait tout faire. Neymar change tout. On pourra seulement obtenir nos objectifs avec Neymar » a commenté Thomas Tuchel, évidemment très heureux du rendement de Neymar depuis son retour de blessure fin 2019. Muet face à Reims en Coupe de la Ligue cette semaine, l’ancienne star du Barça a repris sa marche en avant avec deux nouveaux buts, qui font de lui le joueur le plus décisif du PSG ces dernières semaines, devant Kylian Mbappé.