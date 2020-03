PSG : C'est pas possible, Leonardo reprend Verratti de volée

Dans : PSG.

Il y a une semaine, l’un des derniers matchs de football avant une longue période se déroulait entre le PSG et le Borussia Dortmund.

Une rencontre disputée à huis-clos, comme dernière tentative de résistance à l’épidémie de Coronavirus qui touche le monde. Une situation bien évidemment particulière tant il est rare de voir un match de ce niveau se disputer sans le moindre spectateur. Si les téléspectateurs ont pu entendre beaucoup de choses dites sur le terrain grâce au silence dans les tribunes, ce fut aussi le cas pour les rares journalistes présents. La preuve avec ce témoignage de Loïc Tanzi, envoyé spécial de RMC, diffuseur de la Ligue des Champions, et qui raconte une scène assez surréaliste.



« Tu vois tout, tu entends tout. Même les scènes improbables. Pendant le match, Marco Verratti s’est pris la tête avec des officiels de Dortmund, installés plus bas. Leonardo s’est levé et lui a passé une soufflante. Avec 45.000 personnes autour, jamais je n’aurais vu ça », a narré dans France Football le journaliste. En effet, chapeau à Marco Verratti d’avoir réussi à s’embrouiller alors que le match est à huis-clos. Et nul doute que Leonardo en a eu un peu marre de voir l’Italien, qui prend un carton jaune par match et manque régulièrement les rencontres cruciales, une nouvelle fois ne pas arriver à tenir ses nerfs alors que le PSG parvenait enfin à vaincre le signe indien.