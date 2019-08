PSG : C’est mort pour l’OL, Nsoki rejoint Nice

Dans : PSG, Mercato, OL, OGCN.

Jean-Michel Aulas, qui s’est réveillé très tardivement dans ce dossier, n’aura pas gain de cause dans le dossier Stanley Nsoki.

Désireux de s’offrir un jeune défenseur capable de jouer dans l’axe comme à gauche, le président lyonnais avait dessiné les contours d’une offre qui avait débuté par un prêt avec option d’achat. Mais cela faisait bien longtemps avait pris les devants dans ce dossier, et les Aiglons attendaient simplement l’officialisation du changement de propriétaire, et le bouclage des premières recrues dans la foulée.

Désormais, tout est ficelé, et selon RMC comme Soccer Link, l’accord ferme a été trouvé pour le transfert du joueur du PSG. Le club de la capitale récupèrera 12,5 ME cash dans cette transaction, et Nice engrange ainsi une recrue au nez et à la barbe de l’OL, mais aussi de la Juventus et de Schalke qui s’étaient positionnés. Une preuve de plus de l’ambition des Aiglons, qui multiplient les dépenses ces dernières heures. Nsoki est attendu ce samedi à Nice pour la visite médicale, avant de signer un contrat longue durée dans la soirée ou dimanche au plus tard.