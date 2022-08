PSG : C'est fini pour Skriniar, la Chine a tranché

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Presque arrivé au PSG en juillet, Milan Skriniar a été bloqué par l'Inter Milan qui réclamait 80 millions d'euros. Les Parisiens restaient confiants dans la possibilité de faire craquer sur le gong les Milanais. Mais, le propriétaire chinois du club vient de sonner la fin de la récré.

L'épine dans le pied de Luis Campos. Si le nouveau conseiller sportif du PSG a réalisé un mercato satisfaisant en réussissant les transferts de Renato Sanches ou Vitinha, Milan Skriniar lui échappe depuis début juillet. Le défenseur slovaque de l'Inter Milan était l'une des priorités du club parisien, surtout que le dossier était faisable. Skriniar ne possède plus qu'un an de contrat avec les Nerazzuri et il s'est montré intéressé par le projet du club de la capitale. Le Slovaque avait donné son accord en début de mercato et il ne restait plus qu'à obtenir l'aval du club lombard.

Skriniar n'est plus sur le marché, le président Zhang a parlé

Sauf que les choses ont été bien plus compliquées que prévu. Malgré la situation contractuelle du Slovaque, l'Inter est resté intransigeant jusqu'au bout. Les Nerazzuri réclament 80 millions d'euros pour leur roc défensif. Une somme trop importante que le PSG ne se voit pas débourser. Le transfert a trainé de semaines en semaines et l'horizon s'est progressivement bouché. Paris reste à l'affût, jouant avec la montre et les nerfs des dirigeants milanais. Le club parisien espère encore faire entendre raison à son homologue italien.

Inter president Zhang has decided to keep Milan Škriniar. He’s no longer available on the market, Zhang told Inter board tonight as reported by @MatteoBarzaghi. 🚨🔵 #Inter



Inter turned down multiple bids but alwaus around €50m from PSG this summer. pic.twitter.com/JGZrr7HpHg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2022

Toutefois, cela ne devrait pas être le cas selon le journaliste Fabrizio Romano. Ce dernier indique en effet que le président du club, Steven Zhang, a pris position sur le dossier Skriniar. Dans une réunion du conseil d'administration, il a mis son véto à un départ du défenseur cet été. « Le président de l'Inter Zhang a décidé de garder Milan Škriniar. Il n'est plus disponible sur le marché, a déclaré Zhang au conseil d'administration de l'Inter ce soir, comme l'a rapporté Matteo Barzaghi », a posté Romano sur Twitter. A 12 jours de la fin du mercato, le PSG dit sans doute adieu à Milan Skriniar et va devoir réfléchir à une autre piste si nécessaire.