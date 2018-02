PSG : C’est fait, Donnarumma craque pour Paris

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Moins d’un an après son incroyable prolongation de contrat, Gianluigi Donnarumma a déjà fait le tour de la question au Milan AC. Le portier italien à qui la sélection est promise voit bien que les belles paroles de l’été en ce qui concerne l’amélioration sportive des résultats du Milan AC pourront difficilement être tenues. Le club lombard a de grandes chances de regarder la Ligue des Champions à la télévision la saison prochaine, et « Gigi » d’en profiter pour faire ses valises. Et avec un agent comme Mino Raiola, le gardien transalpin a déjà une bonne idée de sa future destination.

En effet, selon le journal italien QS, Donnarumma a été convaincu par son entourage et notamment son représentant néerlandais de rejoindre le club de la capitale française, qui a l’énorme avantage de disputer la Ligue des Champions tous les ans, et surtout d’avoir une place de libre à ce poste, les performances d’Alphonse Areola et de Kevin Trapp ne donnant pas satisfaction. La perspective de décrocher un contrat XXL dans un club ambitieux a tout pour plaire à Donnarumma, plutôt séduit par cette perspective selon le journal italien, pour qui les négociations s’annoncent tout de même compliquées. Mais le PSG a déjà vu bien pire.