PSG : Bye-Bye Thiago Silva, un nouveau capitaine en approche

Dans : PSG, Ligue 1.

Capitaine et cadre du club depuis quasiment son arrivée, Thiago Silva fait de l’avis de tous une très bonne saison au Paris Saint-Germain. Mais sur le plan du leadership, ses performances sont beaucoup plus mitigées, notamment dans les grands matchs. Depuis son écroulement lors de l’enchainement « remontada » après une Coupe du monde 2014 désastreuse, le Brésilien a perdu du crédit à ce niveau. Et il pourrait même perdre le brassard. C’est ce que suggère France Football, qui ne voit pas forcément « O Monstro » quitter le PSG mais cet été, mais aimerait voir Thomas Tuchel confier le brassard à quelqu’un d’autre. Et un nom ressort du lot, ce qui ne devrait pas laisser insensible les supporters.

« L’idée ne vise pas le joueur Thiago Silva, redevenu monstrueux depuis dix-huit mois. Ni l’homme, irréprochable pro. Mais le Brésilien de trente-quatre ans, Parisien depuis 2012, symbolise la litanie des échecs en Ligue des champions. Il est de toutes les gifles : Chelsea, Barcelone, Real, MU...Le club doit modifier son logiciel mental, bousculer ses barons, aussi forts soient-ils, insuffler un air qui devra être plus vif, plus porteur. Reste à trouver le nouveau dépositaire du brassard : Mbappé est encore trop jeune ; Verratti...trop Verratti. Pourquoi pas Marquinhos, héritier de Thiago Silva,ou une recrue à la Zlatan pour une ère nouvelle et enfin conquérante ? », a livré l’hebdomadaire footballistique. L’ancien de la Roma, lui aussi présent de longue date, démontre en tout cas sa combativité et sa volonté d’aider à tout prix le PSG à réussir enfin à franchir un cap. Au point de succéder à son compatriote dans les mois à venir en tant que tête de gondole de l’équipe ?